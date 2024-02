Kriminalpolizei ermittelt Polizei nimmt mutmaßlichen Dealer fest

Es begann mit einer Ruhestörung. Am Sonntag, 18. Februar, hatte gegen 11 Uhr ein Zeuge der Polizei einen Randalierer in einem Mehrfamilienhaus an der Theodor-Trippel-Straße in Wickrathhahn gemeldet. Die eingesetzten Beamten trafen den Mann in seiner Wohnung und befragten ihn zu den Vorwürfen.