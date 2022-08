U-Haftbefehl in Mönchengladbach vollstreckt : Polizei nimmt Gesuchten fest und findet bei ihm Drogen

Mönchengladbach Der Mann war einem Zeugen aufgefallen, weil er sich an geparkten Autos zu schaffen machte. Die alarmierte Polizei fand heraus, dass gegen den Verdächtigen ein Haftbefehl vorlag.

Die Polizei hat dank des Hinweises eines Zeugen am Donnerstagmorgen, 11. August, einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen, der sich an der Gutenbergstraße in verdächtiger Weise an geparkten Autos zu schaffen gemacht hatte. In seinem Rucksack fanden die Beamten Drogen und eine hohe Geldsumme.