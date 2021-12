Fahndungserfolg : Polizei nimmt Drogen-Dealer am Hauptbahnhof fest

Mönchengladbach Zivilfahnder beobachteten insgesamt vier Männer, die mehrfach Betäubungsmittel verkauften. Zwei von ihnen sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Strafverfahren wird es auch gegen zwölf Drogen-Käufer geben.

Wie die Polizei mitteilte, konnten Zivilfahnder am Dienstagnachmittag einen 20-jährigen und einen 21-jährigen Mann dabei beobachten, wie sie mehrmals mit Betäubungsmitteln handelten. Die Beamten nahmen die Verdächtigen daraufhin vorläufig fest. Am Folgetag führten sie den 20-Jährigen einem Haftrichter vor, der für ihn U-Haft anordnete. Der andere Verdächtige wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

Und auch am Mittwoch gingen den Fahndern wieder zwei mutmaßliche Drogendealer ins Netz: Die Beamten nahmen am Bahnhofsvorplatz zwei Männer im Alter von 21 und 25 Jahren fest. Diese waren zuvor beim Verkauf von Drogen gesehen worden. Der 25-Jährige ging ebenfalls in U-Haft. Auch die insgesamt zwölf Drogen-Käufer, die die Polizei an diesen Tagen festgestellt hat, erwarten nun Strafverfahren.