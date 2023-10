Schnelles Urteil in Mönchengladbach Polizei nimmt bewaffneten Ladendieb fest

Einsatzkräfte der Polizei haben am Mittwochabend, 4. Oktober, um 18.30 Uhr einen 47-Jährigen vorläufig festgenommen, der zum wiederholten Male wegen Ladendiebstahls aufgefallen war. Der Mann hatte in einem Bekleidungsgeschäft an der Hindenburgstraße Waren entwendet und dabei ein Messer griffbereit mitgeführt.