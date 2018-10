Mönchengladbach: Polizei meldet weniger Einbrüche

Kriminalität in Mönchengladbach : Immer mehr Einbrecher scheitern

Mönchengladbach Seit 2015 ist die Zahl der Delikte rückläufig. Dabei steigt auch noch der Anteil der gescheiterten Einbruchsversuche. Das spricht dafür, dass die Mönchengladbacher Türen und Fenster besser sichern. Die Polizei klärt noch bis Mittwoch zum Thema auf.

Von Januar bis August gab es in diesem Jahr bereits 456 Einbrüche in Mönchengladbach. Was nach viel klingt, sieht die Polizei als erfolgreiche Entwicklung. „Betrachtet man diesen Zeitraum, so ist die Zahl der Einbrüche seit 2015 rückläufig. Damals gab es im selben Zeitraum noch 605 Einbrüche. Im vergangenen Jahr waren es bis Ende August 488“, sagt Manfred Joch, Leiter der Direktion Kriminalität bei der Polizei Mönchengladbach. Noch erfreulicher ist hingegen eine ganz andere Zahl, nämlich die Quote von Fällen, bei denen es nicht zum vollendeten Einbruch kam, sondern lediglich beim Versuch blieb. Im August lag sie bei 58,5 Prozent. „Von Januar bis August liegt die Quote bei 47,2 Prozent. Das ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung. Da lag die Quote bei 42,7 Prozent“, erklärt Manfred Joch. Besser geworden ist auch die Zahl der aufgeklärten Einbruchsdelikte. Bis Ende August konnte die Mönchengladbacher Polizei knapp 21 Prozent der Fälle aufklären. Das ist zwar kein besonders hoher Wert, aber trotzdem eine Steigerung zum Vorjahreszeitraum. Da waren es gar nur 19 Prozent.

„Im vergangenen Sommer war die Zahl der Einbrüche so gering wie seit Jahren nicht mehr“, sagt Manfred Joch. So gab es von Juni bis August 88 Einbrüche weniger als 2017. „Jetzt beginnt die dunkle Jahreszeit. Das heißt, es ist zu erwarten, dass die Einbruchszahlen wieder steigen werden“, sagt Polizeisprecher Jürgen Lützen. Die gesunkene Zahl der erfolgreichen Einbrüche und die steigende Zahl der Versuchsquote führt die Polizei vor allem darauf zurück, dass die Mönchengladbacher immer mehr Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Dabei geht es vor allem um moderne Sicherheitstechnik in Türen und Fenstern.

„Ratsam sind zum Beispiel Schließmechanismen mit Pilzköpfen. Die gab es früher noch nicht. Man kann sie aber nachrüsten“, erklärt Heinz-Josef Hackin von der Abteilung Kriminalitätsprävention. Außerdem gibt es inzwischen Bewegungsmelder, die sich mit dem Smartphone verbinden lassen. Stellen die Melder eine Bewegung auf dem Grundstück fest, bekommen die Besitzer eine Benachrichtigung. Wer nicht weiß, wie er sein Haus oder seine Wohnung besser vor Einbrechern schützen kann, der kann sich an die Polizei wenden. Die Beamten kommen dann raus, schauen sich vor Ort die Türen und Fenster an und geben hilfreiche Tipps.

