Kfz-Delikte in Mönchengladbach Polizei meldet erneut zwei Autodiebstähle

In den vergangenen Wochen und Monaten sind häufig gestohlene Fahrzeuge gemeldet worden. Am 14. Mai beispielsweise nahm die Mönchengladbacher Polizei gleich vier Anzeigen wegen Kfz-Diebstählen entgegen. An der Straße Ahrener Feld in Giesenkirchen und von einem Parkplatz an der Straße Römerbrunnen wurde je ein Mercedes Sprinter gestohlen. An der Thüringer Straße verschwand ein weißer Daihatsu und an der Gartenstraße ein roter Mercedes (E-Klasse). Giesenkirchen, Rheydt, Windberg, Schmölderpark, Gladbach – in all diesen Stadtteilen waren in diesem Jahr schon Kfz-Diebe unterwegs. Laut Kriminalitätsstatistik waren im vergangenen Jahr 92 Fahrzeuge als gestohlen gemeldet worden.