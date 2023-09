Diebstähle in Mönchengladbach Polizei meldet erneut zwei Autoaufbrüche

Ebenfalls in der Nacht von Sonntag auf Montag sind Diebe in einen Mercedes (C 200) an der Hindenburgstraße eingebrochen. Der Besitzer hatte das Auto gegen 23.50 Uhr dort verschlossen abgestellt. Am nächsten Morgen gegen 8.15 Uhr entdeckte er, dass Unbekannte an dem Wagen eine der hinteren Scheiben eingeschlagen hatten. Sie entwendeten unter anderem Geld, ein Portemonnaie, persönliche Dokumente und ein Navigationsgerät.