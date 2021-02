Feier trotz Corona in Mönchengladbach : Polizei löst Karnevalsparty in Eicken auf

Noch 17 Gäste waren bei der Karnevalsfeier anwesend, die die Polizei jetzt auflöste. Foto: dpa/Fabian Strauch

Mönchengladbach Da wurde wohl durchgefeiert: Die Polizei spürte am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr eine Karnevalsparty auf, bei der noch 17 Feiernde dabei waren.

Eine unerlaubte Karnevalsfeier in einem Gewerbekomplex in Eicken hat Folgen: Um 7 Uhr am Sonntagmorgen erreichte die Polizei die Meldung einer Ruhestörung an der Künkelstraße.

Die Beamten spürten in dem Komplex eine Karnevalsparty auf, bei der um diese Zeit noch 17 Feiernde dabei waren. Das teilte die Leitstelle mit. „Wir haben die Party beendet, gegen alle Gäste läuft eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung“, hieß es bei der Polizei.

Ansonsten hielten sich die Gladbacher nach Einschätzung des Ordnungsamtes auch am Karnevalswochenende weitgehend an die Corona-Schutzmaßnahmen. Ebenfalls in Eicken wurde eine Geburtstagsfeier mit zehn Personen aufgelöst. Das teilte ein Stadtsprecher am Sonntag mit.

Die Kontrolleure des Ordnungsamtes verzeichneten am Wochenende 15 Einsätze. In den meisten Fällen wurde der Mund-Nase-Schutz in den Innenstädten geprüft. In Geneicken-Bonnenbroich schloss das Ordnungsamt eine Hundeschule.

(angr)