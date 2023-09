Drogenproblem in Mönchenglabach Polizei kündigt Festnahmen in Drogenszene in Rheydt an

Das Thema ist schon lange auch in der Politik angekommen: Rheydt hat ein massives Problem mit der Drogen- und Obdachlosenszene. Kostenpflichtiger Inhalt Junkies kampieren in Geschäftseingängen, das City-Parkhaus wird als Toilette genutzt, und in den Läden wird mehr gestohlen. „Beschaffungskriminalität“, wie die Händler vermuten. Denn mittlerweile hielten sich so viele Drogenabhängige in der Rheydter Innenstadt auf, dass sich nicht mehr genügend Geld für den Drogenkonsum für alle erbetteln lasse.