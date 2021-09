Unfall in Mönchengladbach : Polizei-Kradfahrer auf dem Weg zum Einsatz verletzt

Unfall in Mönchengladbach

Für die Unfallaufnahme wurde die Kreuzung in der Mönchengladbacher Innenstadt gesperrt. Foto: Ansgar Favri/Ansgar Fabri

Mönchengladbach Ein Mönchengladbacher Polizist ist am Donnerstagmorgen auf der Kreuzung Aachener Straße/Hittastraße von einem Auto angefahren worden. Der Mann wurde verletzt, war aber ansprechbar.

Wie die Polizei in Mönchengladbach mitteilte, war der Kollege gegen 7.50 Uhr unterwegs zu einem Einsatz. An seinem Motorrad waren deshalb Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet. Als er langsam in die Kreuzung einfuhr, wurde er nach bisherigen Erkenntnissen von einem Auto angefahren. Der Polizei-Kradfahrer stürzte und verletzte sich dabei. Rettungswagen wurden angefordert. Das Polizeimotorrad musste abgeschleppt werden.