Zwei Tage nach der Tat in Mönchengladbach : Polizei klärt Raub und Messerangriff auf 51-Jährigen

Mönchengladbach Aufgrund des Fahndungsdrucks stellten sich drei Männer und gestanden den Angriff. Sie hatten ihr Opfer an der Hand verletzt.

Die Polizei hat die mutmaßlichen Räuber ermittelt, die am 13. Februar, einen 51-Jährigen an der Lüpertzender Straße mit einem Messer angegriffen und verletzt haben sollen. Wie am Mittwoch mitgeteilt wurde, konnte die Tat durch intensive Ermittlungen und Zeugenbefragungen innerhalb weniger Tage geklärt werden.

Bei den Tätern soll es sich um drei Männer (21, 21 und 22 Jahre) handeln. Sie hatten sich aufgrund des öffentlichen Fahndungsdrucks und der polizeilichen Ermittlungen in ihrem Umfeld gestellt und den Angriff gestanden. Polizeibekannt seien die Männer nicht. Ihr Opfer war am vergangenen Sonntag gegen 21 Uhr zu Fuß auf dem Weg zu einem Kiosk an der Lüpertzender Straße, als es, wie es zunächst hieß, auf zwei Männer traf. Einer von ihnen schlug ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und verlangte die Herausgabe seiner Wertsachen. Als der 51-Jährige sich weigerte, fügte einer der Täter dem Angegriffenen mit einem Taschenmesser eine Verletzung an der Hand zu. Dann liefen die Männer in Richtung Stepgesstraße davon.