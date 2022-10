Stauwarnung in Mönchengladbach : Polizei schaltet zum Derby Bürger-Hotline

Mönchengladbach Weil rund 50.000 Menschen am heutigen Sonntag, 9. Oktober, die brisante Bundesliga-Begegnung im Borussia-Stadion sehen wollen, wird mit Behinderungen im Bahn- und Straßenverkehr gerechnet. Wo und wie sich Bürger informieren können.

Auch wenn die Geschäfte geschlossen haben, könnte es am Sonntag, 9. Oktober, voll werden in der Stadt. Und das schon in den Mittagsstunden. Das Fußballbundesliga-Derby Borussia Mönchengladbach gegen 1. FC Köln wird zwar erst um 15.30 Uhr angepfiffen. Die ersten Fans dürften aber schon viel früher anreisen. Auch die ersten Fan-Züge erreichen schon gegen 13 Uhr den Hauptbahnhof Rheydt. Die Bundespolizei, die mit einem erhöhten Kräfteaufkommen die An- und Abreisephase im Bahnverkehr überwachen wird, rechnet damit, dass viele Fußballbegeisterte mit dem Zug anreisen, um das Spiel im ausverkauften Borussia-Stadion zu sehen. Schon jetzt werden alle Bahnreisenden vor möglichen Beeinträchtigungen gewarnt.