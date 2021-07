Öffentlichkeitsfahndung zurückgenommen : Vermisste 14-Jährige gefunden

Mönchengladbach Die Polizei Mönchengladbach hat eine Öffentlichkeitsfahndung zurückgenommen. Die Vermisste konnte in Bergheim aufgegriffen werden.

Dank des Hinweises eines Bürgers konnten Polizisten sie am Dienstag, 20. Juli 2021, gegen 18 Uhr in Quadrath-Ischendorf aufgreifen. Das teilt die Polizei Mönchengladbach mit. Das Mädchen sei wohlbehalten zurück in die Mönchengladbacher Jugendeinrichtung gebracht worden.