Großeinsatz in Mönchengladbach Polizei findet bei Durchsuchung „unbekannte Chemikalien“

In Mönchengladbach hat es am Dienstag, 27. Februar, einen Polizei-Großeinsatz gegeben. Wie ein Polizeisprecher am Nachmittag sagte, gehe es um „eine Ermittlungssache“. Gegen 16.45 Uhr war auch die Feuerwehr zum Einsatzort gerufen worden. Die Venner Straße blieb stundenlang gesperrt. Auch Busse wurden umgeleitet. Der Bereich sollte großräumig umfahren werden.