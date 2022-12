Aktionstag in Mönchengladbach Diese fünf Tipps helfen gegen Taschendiebstahl

An einem Stand am Gladbacher Hauptbahnhof informierten sie mit Flyern. Kleine Geschenke sollten die vorbeilaufenden Reisenden anlocken und ihr Interesse wecken. Die Aktion fand in Kooperation mit Präventionsbeauftragten der DB Sicherheit, dem Sicherheitsdienstleister der Deutschen Bahn, statt. Sie klärten zusätzlich über die Sicherheit an Bahnanlagen auf. Dafür gaben sie den Reisenden und vor allem Kindern Tipps, wie man sich am besten am Gleis verhalten sollte und was unbedingt vermieden werden sollte. Zum Beispiel eine Gleisüberschreitung.