Umfangreiche Suche in Mönchengladbach Vermisste 91-Jährige von Hubschrauber-Besatzung entdeckt

Die Bahnstrecke wurde daraufhin gesperrt und Polizeikräfte trafen die 91-Jährige dort an. Rettungskräfte brachten die Frau zur weiteren Untersuchung und Behandlung einer Dehydrierung und Unterkühlung in ein Krankenhaus. Für die 91-Jährige besteht derzeit keine Lebensgefahr, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.