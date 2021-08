Nach Verfolgungsjagd durch Mönchengladbach und Jüchen : Polizei findet Fluchtauto

Mönchengladbach/Jüchen Ein Zeuge gab den entscheidenden Hinweis. Er sah den Wagen, der nicht weit von dem Ort geparkt war, an dem vorher Kennzeichen gestohlen worden waren.

Nach der Verfolgungsjagd, die durch Mönchengladbach und Jüchen führte, hat die Polizei am Mittwoch das Fluchtauto sichergestellt. Ein Zeuge hatte sich am Nachmittag gemeldet und mitgeteilt, dass der verdächtige Wagen – ein schwarzer Renault – an der Straße Hermannswinkel im Stadtteil Odenkirchen geparkt stehe. Einsatzkräfte fanden das Auto dort wie beschrieben vor. An dem Wagen befanden sich noch die gestohlenen Kennzeichen, derentwegen das Fahrzeug am Tag zuvor durch die Polizei verfolgt worden war. Die Beamten stellten den Wagen sicher.