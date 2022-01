25-Jähriger in Mönchengladbach festgenommen : Drogen- und Waffenfund in Odenkirchener Wohnung

Mönchengladbach Die Polizei hatte einen Hinweis gekommen und durchsuchte daraufhin die Wohnung eines 25-Jährigen. Der sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Die Polizei ist bei einer Durchsuchung am Montag in Odenkirchen erfolgreich gewesen. Wie sie in einer gemeinsamen Presseerklärung mit der Staatsanwaltschaft mitteilte, fanden die Ermittler in der Wohnung eines 25-jährigen Mannes an der Straße Wetschewell Drogen und Waffen.