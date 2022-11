Festnahmen in Mönchengladbach : Polizei findet Drogen bei Hausdurchsuchungen

Mönchengladbach Mehr als 1000 Ecstasy-Pillen, ein halbe Kilo Amphetamin Marihuana und Haschisch entdeckten die Beamten in mehreren Wohnungen an der Luisenstraße. Zwei Männer sollen einen schwunghaften Drogenhandel betrieben haben.

Bei richterlich angeordneten Durchsuchungen mehrerer Wohnungen an der Luisenstraße hatte die Polizei unter anderem mehr als ein halbes Kilo Amphetamin und über 1000 Ecstasy-Pillen sichergestellt, dazu noch Marihuana und Haschisch in nicht geringer Menge. Die Männer stehen im Verdacht, einen schwunghaften Drogenhandel betrieben zu haben. In der Wohnung des 41-Jährigen befand sich außerdem in unmittelbarer Nähe zu den Drogen ein griffbereit liegender Baseballschläger.