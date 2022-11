Ermittlungen in Mönchengladbach dauern an Polizei findet Cannabisplantagen nach Großbrand in Holt

In dem Nachbargebäude entdeckten die Polizisten zwar keine Menschen, dafür jedoch die professionell angelegte Cannabisplantage, die sich über zwei Etagen erstreckte. Auch in dem Haus, in dem es gebrannt hatte, fanden die Beamten nach Abschluss der Löscharbeiten eine Cannabisplantage. Zusammen mit einem Brandsachverständigen untersuchten Ermittler der Kriminalpolizei am Folgetag das Gebäude genauer. Dabei konnten sie laut Polizei feststellen, dass ein technischer Defekt an einem Stromkabel, das die Cannabisplantage mit Energie versorgte, den Brand ausgelöst hatte.