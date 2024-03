Festnahme in Mönchengladbach Polizei findet Cannabis-Plantage in Lagerhalle

Ein 37-Jähriger und ein 54-Jähriger konnten auf frischer Tat bei der Ernte von Cannabispflanzen angetroffen werden. Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten, fanden die Beamten in einer Lagerhalle an der Brunnenstraße in Dahl eine mittelgroße Plantage. Insgesamt stellten sie 416 Cannabispflanzen sicher, von denen 185 in voller Blüte standen.