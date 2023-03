Festnahme in Mönchengladbach Mann hatte 200 Einheiten Kokain dabei

Die Polizei hat bei der Kontrolle eines 33-jährigen Autofahrers am Dienstag, 28. März, eine größere Menge Kokain gefunden. Wie am Mittwoch mitgeteilt wurde, hatte ein Motorradpolizist gegen 9.45 Uhr an der Kreuzung Korschenbroicher Straße /Fliethstraße einen Autofahrer beobachtet, der eine rote Ampel missachtete. Der Beamte stoppte den Mann und kontrollierte ihn. Dabei machte der 33-Jährige widersprüchliche Angaben hinsichtlich seines Wohnorts und des Fahrzeughalters.