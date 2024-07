43-Jährige soll mit Drogen gehandelt haben Polizei findet bei Frau 1500 Ecstasy-Pillen und Waffen

Bei der richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung der 43-Jährigen an der Hindenburgstraße stellte die Polizei Betäubungsmittel in nicht geringer Menge sicher: unter anderem 1,1 Kilogramm Amphetamin, 1500 Ecstasy-Tabletten und 70 Gramm Marihuana. In der Wohnung befanden sich außerdem an verschiedenen Stellen griffbereit liegende Messer und ein Luftgewehr. Neben den Waffen und Drogen stellten die Beamten auch eine Feinwaage und Geld sicher.