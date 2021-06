Tatverdächtige in Mönchengladbach festgenommen : Kreditkartenbetrug in hoher fünfstelliger Höhe?

Mönchengladbach Zwei Tatverdächtige sollen über viele Monate in Mönchengladbach Debitkarten aus Postsendungen gestohlen haben. Die Polizei geht von einer Vielzahl an Betrugsfällen aus.

(RP, angr) Die Polizei hat am Dienstag einen Mann und eine Frau festgenommen, die sich im großen Stil an gestohlenen Debitkarten bereichert haben sollen. Der 26-jährige Mann befindet sich seit Mittwochnachmittag in Untersuchungshaft. Der Polizei war nach eigenen Angaben in den vergangenen Monaten aufgefallen, dass viele per Brief verschickte Bankkarten und Mitteilungen über die dazugehörigen Pin-Nummern verschwanden. Gleichzeitig meldeten sich vermehrt Bankkunden bei der Polizei, bei denen Geld von Konten abgehoben wurde. Wie die Polizei dem Paar auf die Schliche kam, dazu machte eine Polizeisprecherin am Donnerstag mit Verweis auf die noch laufenden Ermittlungen keine Angaben. Klar ist aber: Anwohnern und auch Ermittlern fiel auf, dass das Fahrzeug des Duos immer wieder verdächtig vor dem Postablagekasten rangierte und dort die Sicht verdeckte.