Polizei fasst 15-Jährigen Raub mit Schreckschusspistole in Mönchengladbach

Im Rahmen ihrer Fahndung stellte die Polizei den mutmaßlichen Haupttäter. Bei ihm handelt es sich um einen 15-Jährigen. Ein Streifenteam nahm ihn vorläufig fest und mit zur Wache. Der 15-Jährige wehrte sich vehement gegen die Beamten. Sowohl am Einsatzort, als auch während der Fahrt im Streifenwagen sowie im Polizeigewahrsam leistete er erheblichen Widerstand und zog sich dabei den Polizeiangaben zufolge selbst leichte Verletzungen zu. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entließ die Polizei ihn am Samstag aus dem Polizeigewahrsam, da keine Gründe vorlagen, ihn in Haft zu nehmen. Sie übergab ihn an seine Mutter.