Fahndungserfolg in Mönchengladbach Polizei fasst 16-jährigen Einbrecher

In ein Mehrfamilienhaus an der Düsseldorfer Straße waren bereits am Sonntag, 20. August, Diebe eingedrungen; am Donnerstag, 24. August, kam es zu einem erneuten Einbruch. Das teilte die Polizei jetzt mit. Bei der ersten Tat hatten die Diebe aus den dort befindlichen Geschäftsräumen unter anderem ein E-Bike, Tonstudio-Ausrüstungsgegenstände wie Mischpult und Lautsprecher, zwei E-Scooter und verschiedene Werkzeuge entwendet.