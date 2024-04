Kriminalität in Mönchengladbach Polizei fahndet mit Foto nach mutmaßlichem Räuber

Die Seniorin war am Morgen des Tattags nach ihrem Einkauf in ihre Wohnung an der Gartenstraße zurückgekehrt. Als sie ihre Tür aufschloss, soll sie ein Mann von hinten gepackt und in die Wohnung gedrückt haben. Da sich die Frau wehrte, kam es zu einem Gerangel, bei dem der Unbekannte ihr die Handtasche entriss und das Portemonnaie daraus nahm. Kurz darauf suchte er eine nahe Bankfiliale auf, wo er mit der Debitkarte der Seniorin zweimal Bargeld abhob.