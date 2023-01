Besonders schwerer Diebstahl in Mönchengladbach Polizei erwischt 13-Jährigen nach Rollerdiebstahl

Nach einem versuchten Rollerdiebstahl hat die Polizei am Montag, 23. Januar, zwei Verdächtige gestellt. Gegen 22.15 Uhr hatte sie einen Hinweis erhalten, dass an der Straße Holter Kreuz gerade eine Straftat begangen werde. Einsatzkräfte entdeckten in Tatortnähe mehrere Verdächtige, die flüchteten, als sie die Beamten bemerkten.