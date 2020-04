Familienstreit in Mönchengladbach : Polizei ermittelt nach Schüssen in der Innenstadt

Polizei ermittelt nach Schüssen in der Innenstadt

Familienstreit in Mönchengladbach

Mönchengladbach Schon länger schwelende Streitigkeiten zwischen Familien sind am Montagabend an der Bismarckstraße eskaliert. Dabei fielen Schüssen aus einer Schreckschusspistole. Verletzt wurde niemand.

Im Kreuzungsbereich Bismarckstraße/Regentenstraßen sind Montag gegen 21.30 Uhr fünf Schüssen abgegeben worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatten sich zwei Männer aus Mönchengladbach (32 und 24 Jahre alt) mit zwei männlichen Personen aus dem hessischen Frankfurt (22 und 16 Jahre alt) in der Innenstadt verabredet. Zunächst kam es zu einem verbalen Streit. Als einer der Frankfurter (der 22-Jährige) dann erkannte, dass der 24-jährige Mönchengladbacher die Haltestange einer Duscharmatur als mögliches Schlagwerkzeug dabei hatte, zog er eine Schreckschusspistole und feuerte fünfmal in Richtung der beiden Mönchengladbacher.

Danach flüchteten die beiden Frankfurter zunächst zu Fuß und dann weiter in einem Taxi. Sie kehrten laut Polizeibericht aber später wieder zum Tatort zurück. Polizisten fanden die auf der Flucht versteckte Waffe in einem Pflanzkübel – wie von dem Schützen auf Nachfrage angegeben – vor einem Haus an der Bismarckstraße.