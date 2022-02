Kripo sucht Zeugen : Polizei ermittelt nach Brandstiftung in Kapelle

Polizei ermittelt nach Brandstiftung in Kapelle

Die Polizei Mönchengladbach ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung in der Gnadenkapelle von Hehn. Foto: Ilgner, Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Mönchengladbach In der Hehner Gnadenkapelle ist am Sonntag ein Gummibaum angezündet worden. Einer Zeugen ist es zu verdanken, dass das Feuer schnell gelöscht werden konnte.

Die Kriminalpolizei Mönchengladbach ermittelt derzeit wegen versuchter schwerer Brandstiftung, nachdem bislang namentlich nicht bekannte Täter am vergangenen Sonntag einen Plastikbaum in einer Kapelle an der Straße Heiligenpesch angezündet haben. Um die Tat aufklären zu können, werden weitere Zeugen gesucht.