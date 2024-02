Nach dem Feuer im Krankenhaus Maria Hilf Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Ebenfalls eine brennende Zigarette war der Auslöser für ein Feuer im Krankenhaus Bethesda im August 2019. Als in der Nacht zum 16. August gegen 1 Uhr der Feueralarm in der Klinik ausgelöst worden war, eilte die Nachtschwester auf der zehnten Etage in ein Patientenzimmer. Das einzige belegte Bett darin mit einem 51-jährigen Mann stand in Flammen, als sie die Tür öffnete. Alle Löschversuche der Schwester und der diensthabenden Ärztin mussten abgebrochen werden. Der Patient starb. Er hatte im Bett geraucht, obwohl er an einem Sauerstoffgerät hing, wie sich später herausstellte.