Sperrung mittlerweile aufgehoben Polizei ermittelt nach Bombendrohung an der Grundschule

Gegen 9.10 Uhr hatte die Polizei Mönchengladbach Kenntnis erhalten, dass bei der Grundschule Hardt eine Bombendrohung eingegangen war. Neben Polizisten aus Mönchengladbach rückten auch Beamte aus anderen Behörden sowie Feuerwehrkräfte und Rettungswagenbesatzungen an. Die Grundschüler wurden zunächst in einer Turnhalle, später im Albert-Schweitzer-Haus sowie in der Jugendherberge und in der Red-Box im Nordpark untergebracht. Dafür wurden auch Shutllebusse von der NEW eingesetzt. Die Schüler der benachbarten Gesamtschule durften zunächst in der Pause die Klassenräume nicht verlassen. Auch diese Schule wurde evakuiert, und die Schüler wurden auf die Sammelstellen verteilt.