Erste Beschwerden und Verfahren : Strafverfahren gegen E-Scooter-Fahrer

Foto: Bauch, Jana (jaba) Rund 100 E-Scooter hat „Tier Mobility“ in der Stadt in besonders belebten Gebieten aufgestellt.

Mönchengladbach Schon wenige Tage nach der Einführung sind die elektrischen Tretroller für viele eher eine Plage denn innovatives Verkehrsmittel. Bei der Polizei gehen täglich Beschwerden über E-Scooter-Fahrer ein. Das sind die Regeln.

Von Gabi Peters

Auch für E-Scooter-Fahrer gelten Regeln. Die scheinen aber nicht jedem bekannt zu sein. Am Mittwochmorgen hat’s einen erwischt. Polizisten des Mönchengladbacher Verkehrsdienstes war auf der Steinmetzstraße ein E-Scooter samt Fahrer aufgefallen. Da sich kein Versicherungskennzeichen an dem elektrischen Roller befand, hielten sie den 49-jährigen Fahrer an. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war und dass der Mann darauf Drogen genommen hatte. Jetzt erwartet den E-Roller-Fahrer ein Strafverfahren.

Nur wenige Tage nach der Einführung der elektrischen Tretroller in Mönchengladbach häufen sich schon die Beschwerden bei der Polizei. Denn viele nutzen das wendige Verkehrsmittel nicht, um schnell und umweltfreundlich von A nach B zu kommen, sondern aus purem Spaß. Da wird der eine oder andere schon mal übermütig. Anscheinend besonders beliebt im Moment: Mit dem E-Scooter die Hindenburgstraße runter rauschen. „Wir haben hier täglich vier bis fünf Anrufe mit Beschwerden“, heißt es aus der Leitstelle der Polizei. Offenbar sei vielen nicht bewusst, dass die elektrischen Roller auf der Hindenburgstraße und Gehwegen nicht erlaubt sind. Deshalb hat die Mönchengladbacher Polizei die Regeln für E-Scooter-Fahrer zusammengefasst.

Wann sind E-Scootern zugelassen? Der E-Scooter darf nicht schneller als 20 km/h fahren. Eine gültige Betriebserlaubnis und ein Versicherungskennzeichen müssen vorliegen.

Wo dürfen E-Scooter fahren? Seinen Platz findet der E-Scooter auf dem Radweg. Ist kein Radweg vorhanden, so gehört er auf die Fahrbahn. Der Gehweg ist verboten. Auch, wenn er laut Schild für den Radverkehr freigegeben ist. Nur spezielle Zusatzschilder „EKF frei“ (mit abgebildetem E-Scooter) können Ausnahmen regeln.

Welche Regeln müssen beachtet werden? Bei E-Scooter handelt es sich um ein Kraftfahrzeug. Er unterliegt damit genauso den Regeln der Straßenverkehrsordnung wie alle anderen Kfz, sofern keine gesonderten Regelungen für sie existieren. In Mönchengladbach wird es spezielle Halteverbotszonen für E-Scooter geben, die unbedingt zu beachten sind.

Wer darf den E-Scooter fahren? Fahren darf den E-Scooter jeder über 14 Jahren, Führerschein oder Prüfbescheinigung sind nicht nötig.

Was ist verboten? Eine Person darf auf den E-Scooter, mehr nicht. Das gilt nicht nur für Mitfahrer sondern auch für Gegenstände, die auf dem Trittbrett abgelegt werden. Mit mehreren E-Scootern muss hintereinander gefahren werden, und es gilt das Rechtsfahrgebot.

Gibt es eine Promillegrenze? Auch wenn die Polizei es begrüßt, wenn man nach Alkoholgenuss das Auto stehen lässt, ein Umstieg auf den Elektroroller ist in diesem Fall eine schlechte Idee. Für E-Scooter-Fahrer gelten nämlich dieselben Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrer. Das heißt, wer mit 0,5 bis 1,09 Promille fährt und keine alkoholbedingte Auffälligkeit zeigt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und erhält einen Bußgeldbescheid, einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Eine Straftat liegt vor, wenn der Fahrer trotz einer Blutalkoholkonzentration von mindestens 1,1 Promille mit dem E-Scooter unterwegs ist. Von einer Straftat kann aber auch schon ab 0,3 Promille die Rede sein, wenn der Fahrer alkoholbedingte Ausfallerscheinungen zeigt. Und: Fahranfänger und junge Fahrer unterliegen der 0,00-Promille-Grenze. Das heißt: Wer in der Probezeit oder jünger als 21 Jahre ist, sollte von dem E-Scooter im alkoholisierten Zustand unbedingt die Finger lassen. Bei Zuwiderhandlung drohen: 250 Euro Bußgeld, ein Punkt in Flensburg, ein Aufbauseminar und eine Verlängerung der Probezeit von zwei auf vier Jahren.

Tipps Auch wenn keine Helmpflicht besteht, rät die Polizei, bei der Fahrt mit dem E-Scooter einen solchen zu tragen. Um sich vor allem in der dunkleren und trüberen Jahreszeit zu schützen, sei es außerdem ratsam, helle Kleidung mit Reflektoren oder Ähnliches zu tragen. Denn Sichtbarkeit verhilft zu Sicherheit.

Training Die Polizei rät, das Fahren auf dem E-Scooter erstmal in einem geschützteren Raum zu üben, bevor es in den dichten Stadtverkehr geht. Nur wer in der Handhabung sicher sei, könne auch auf unvorhergesehene Geschehnisse und das Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer reagieren.

Rücksicht Die Polizei sagt: „Achten Sie aufeinander! Halten Sie sich an die Regeln und rechnen Sie mit einem Fehlverhalten anderer. Messen Sie im Zweifel der Tatsache, dass alle gesund nach Hause kommen, mehr Bedeutung zu als der Durchsetzung Ihres eigenen Rechtes.“ Außerdem sollten die Nutzer der E-Scooter die Fahrzeuge so abstellen, dass sie den übrigen Verkehr nicht behindern. Das schließe Fußgänger selbstredend mit ein.

Informationen zum sicheren Umgang mit dem E-Scooter und die Voraussetzungen an das Fahrzeug sind (auch zum Download) auf der Internetseite der Polizei NRW nachzulesen: https://polizei.nrw/e-scooter.