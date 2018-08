Mönchengladbach: Polizei-Einsatz in Kfz-Werkstatt in Rheydt eskaliert

Polizei-Einsatz in Autowerkstatt in Mönchengladbach eskaliert

Mönchengladbach Die Viersenerin Nicole S. beschuldigt die Polizei, bei einem Einsatz in einer Mönchengladbacher Kfz-Werkstatt am Freitagnachmittag mit roher Gewalt gegen sie vorgegangen zu sein.

