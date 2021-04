Ermittlungen führten zu zwei Mönchengladbachern : Polizei deckt Handel mit Cannabis-Blüten auf

Mönchengladbach Die beiden Tatverdächtigen lieferten Betäubungsmittel an Kioske und Privatpersonen im ganzen Bundesgebiet. Das sichergestellte Rauschgift wird nun beim Landeskriminalamt untersucht.

Die Polizei Mönchengladbach ist zwei Männern auf die Spur gekommen, die über ein Online-Portal Handel mit Cannabisprodukten betrieben haben sollen. Bereits am vergangenen Donnerstagmorgen wurden an drei Orten im Stadtgebiet die Wohn- und Geschäftsräume der beiden Männer im Alter von 24 und 37 Jahren durchsucht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, haben die Beamten bei ihren Durchsuchungen Betäubungsmittel im einstelligen Kilobereich sichergestellt.

Die CBD-Blüten lieferten die Tatverdächtigen an Kioske sowie an Privatpersonen im gesamten Bundesgebiet. Auf richterlichen Beschluss hin wurden die geschäftlichen und privaten Räume der Beschuldigten durchsucht und große Mengen an CBD-Produkten gefunden. Das sichergestellte Rauschgift wird nun beim Landeskriminalamt untersucht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.