Aktion in Mönchengladbach : Polizei berät zum Thema Einbruchschutz

Mönchengladbach Im Rahmen der Kampagne „Riegel vor“ können sich Mönchengladbach informieren, wie sie ihr Haus oder ihre Wohnung besser vor Eindringlingen schützen können.

25 Wohnungseinbrüche verzeichnete die Polizei Mönchengladbach im September dieses Jahres. Im selben Monat des Vorjahres waren es 29. Auch wenn die Zahl der Einbrüche sinkt: Die Opfer sind oft zutiefst verunsichert, teilweise so traumatisiert, dass sie die Wohnung wechseln müssen. Deshalb will sich auch die Polizei Mönchengladbach ab Montag, 29. Oktober, wieder an der landesweiten Aktionswochenende gegen den Wohnungseinbruchdiebstahl unter dem Motto „Riegel vor! Sicher ist sicherer“ beteiligen.

Das Team der Kriminalprävention in Mönchengladbach wird im Zuge der Aktion in der Stadt Flyer auf Parkplätzen verteilen und ein großes Banner an der Fußgängerbrücke/ Theodor-Heuss-Straße anbringen. Die Mönchengladbacher Polizei weist außerdem auf die generelle Möglichkeit der kostenlosen und unverbindlichen Kontaktaufnahme zum Thema Einbruchschutz hin. Termine mit den unabhängigen Expertinnen und Experten der Beratungsstelle der Kriminalprävention, auch bei den Bürgern zu Hause, können unter der Rufnummer 02161 29-12500 vereinbart werden. Dafür bietet die Kriminalprävention zusätzlich einen Sondertermin an. Die Hotline zur Terminvereinbarung ist am Sonntag, 31. Oktober, von 10 bis 13 Uhr freigeschaltet.