„Verdächtige Nachrichten erhalten“ Polizeieinsätze an vier Schulen in Mönchengladbach

In der Vergangenheit hat es mehrfach Bomben- oder Amokdrohungen an Mönchengladbacher Schulen gegeben – zuletzt im März an der Gesamtschule Hardt. Die war vorsorglich geräumt worden, weil per Mail mit einer Bombe gedroht wurde. Die Polizei bewertete die Ankündigung „als nicht ernst zu nehmen“. Eben diese Schule war auch schon im März und Oktober 2023 Ziel von Bombendrohungen. Die Spur führte zu einem 15-Jährigen im Ausland. Weitere Gefahrenlagen gab es unter anderem im Oktober 2023 an der Gesamtschule Volksgarten (Bombendrohung) und im Februar 2024 an der Geschwister-Scholl-Schule (Amokdrohung). Auch diese Fälle wurden letztlich als nicht ernst zu nehmen eingestuft.