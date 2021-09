Mönchengladbachs Stadtverwaltung soll handeln : Politik packt Problem-Parkplatz an

Morgens liegt oft Müll auf dem Platz und dem Rasen. Foto: Holger Hintzen

Mönchengladbach Anwohner beschweren sich schon seit Langem über nächtlichen Lärm. Was sich die Bezirksvertretung Süd deshalb von Stadt, NEW und Mags am Pahlkebad wünscht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Hintzen

Die Stadt soll etwas gegen nächtlichen Lärm auf dem Parkplatz am Pahlkebad unternehmen. Die Bezirksvertretung Süd hat die Verwaltung auf Antrag der Ampel-Mehrheit aus SPD, FDP und Grünen einstimmig aufgefordert, Bodenschwellen auf dem Platz anzubringen. So soll verhindert werden, dass Wagen mit aufheulendem Motor die Parkbuchten entlang „sprinten“. Anwohner klagen seit Langem über Lärm auf dem Parkplatz, auf dem sich in den Abendstunden vor allem junge Autofahrer regelmäßig treffen. Am frühen Morgen waren dann auf dem Platz und dem Rasen vor dem Schwimmbad nicht selten leere Pizza-Kartons, Tüten von Fast-Food-Ketten mit Abfällen und leere Flaschen zu finden. Allein im vorigen Jahr gab es laut Stadt 146 Streifeneinsätze des Kommunalen Ordnungsdienstes auf dem Parkplatz – der Erfolg ließ dennoch auf sich warten.

Die Anregung, Bodenschwellen aufzubringen, hatte im April eine Eigentümerin der am Parkplatz gelegenen Häuser bei einer Fragestunde in der Bezirksvertretung gegeben. Die Stadtverwaltung meldete Bedenken an: Sie sehe die Schwellen nicht nur wegen des Unterhaltungsaufwands „kritisch“, sondern auch wegen der „Lärmbelästigung für das unmittelbare Umfeld, die beim Überfahren der Schwellen entsteht“. Überdies werde der Winterdienst durch solche Hindernisse erschwert.