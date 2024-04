NRW-Opferschutzbeauftrage verlangt bei Vortrag in Mönchengladbach mehr Hilfen für die Betroffenen „Die Zahlen beim Kindesmissbrauch explodieren“

Eine junge Frau sitzt mit einem Kuscheltier im Arm in einem Raum des Childhood House, in dem Kinder und Jugendliche, die von Missbrauchs betroffen sind, vernommen werden können. Auch in Mönchengladbach nimmt die Zahl der Fälle sexuellen Missbrauchs zu.(Symbolbild)

Foto: dpa/Jan Woitas