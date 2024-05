Verkehr in Mönchengladbach Kreisverkehr vor Grundschule Meerkamp wird geprüft

Die Lage dort ist tatsächlich unübersichtlich: Die Nesselrodestraße macht an der Stelle eine Kurve und kreuzt nacheinander die Straßen Am Sternenfeld, Puttschen und Meerkamp. Über die Straße Puttschen rollen zudem Busse der Linien 021 und 022, die an der Haltestelle „Meerkamp Kirche“ und „Ruwerstraße“ halten. „Da wird es extrem eng und unübersichtlich“, sagt Bezirksvorsteher Volker Küppers (SPD), der zudem einen schlechten Straßenzustand beklagt. „Durch die unübersichtliche und im Bereich der Querungshilfe auch enge Verkehrssituation kommt es immer wieder zu gefährlichen verkehrlichen Situationen, die durch den Bring- und Holverkehr an der Schule sicherlich nicht verbessert werden“, heißt es weiter in dem Antrag.