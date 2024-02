Großereignis in Mönchengladbach Politiker stimmen Kosten für Hockey-EM 2025 zu

Die Hockey-Europameisterschaften in Mönchengladbach sind erst wenige Monate her. Im August 2023 spielten Männer und Freuen um den Titel im Sparkassenpark. Das soll sich 2025 wiederholen. Der Deutsche Hockey-Bund bewirbt sich mit Mönchengladbach erneut als Austragungsort, und die Stadt Mönchengladbach unterstützt das auch. Das wurde jüngst im Sportausschuss deutlich, der einstimmig diesen Plan absegnete. Und auch die Finanzpolitiker hatten in der Sitzung des Ausschusses am Donnerstag nichts gegen den Plan einzuwenden.