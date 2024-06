Pläne für Innenstadt von Mönchengladbach Was die Politik noch für das P&C-Gebäude vorschlägt

Mönchengladbach · In Zeiten des Rückzugs von Einzelhandel aus den Innenstädten stellt sich die Frage nach einer möglichen anderen Nutzung der Gebäude. Am Beispiel eines Blocks an der Hindenburg-/Krichelstraße, in dem sich heute noch das Bekleidungshaus befindet, wurden nun in einer Studie mögliche Konzepte aufgezeigt – und in der Bezirksvertretung Nord diskutiert.

03.06.2024 , 17:50 Uhr

Für das Ensemble an der Hindenburg-/Krichelstraße liegt eine Machbarkeitsstudie vor. Das hohe Gebäude gehört ebenso dazu wie das Parkhaus und der Teil, in dem sich das Bekleidungshaus P&C befindet. Foto: Stadt Mönchengladbach