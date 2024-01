Überraschendes Votum Politik spricht sich gegen neue Radstreifen in Wickrath aus

Die Kritik am Radwegeausbau in Wickrath-Mitte geht weiter. Nachdem sich Bürger bereits mit Verweis auf wegfallende Parkplätze und den drängenderen Handlungsbedarf an anderer Stelle gegen die konkrete Maßnahme ausgesprochen hatten, erreichte diese nun das erste politische Gremium. In der jüngsten Bezirksvertretung (BV) West stellte die Stadtverwaltung das Vorhaben offiziell der Politik vor – und bekam direkt wieder Gegenwind.