Großprojekt in Mönchengladbach Wie geht’s weiter mit Haus Westland?

Der Streit um 19 Häuser war heftig. In der unmittelbaren Umgebung von Haus Westland gab es Proteste und Bürgerversammlungen. Aber abgerissen wurde trotzdem. Das war vor 20 Jahren: Für den Bau der heutigen Steinmetzstraße hinter Haus Westland mussten damals Wohnhäuser weichen. Es waren genau 19 Häuser, die abgerissen werden mussten. Heute hätte man gerne Haus Westland abgerissen und dafür das Projekt „19 Häuser“ umgesetzt. Doch die Kostenpflichtiger Inhalt Stadt beendete am vergangenen Freitag die Verhandlungen mit Investor Bema, der auch Eigentümer von Haus Westland ist, nach vierjährigen erfolglosen Diskussionen und will nun auf der eigenen Fläche tätig werden.