Mönchengladbach : Diskurs zur Bausubstanz des europäischen Hauses

Mönchengladbach Die Theologen Hurtz und Denker diskutierten mit den Politikern Berger und Heinrichs über Europa. Die Philippus Akademie hatte eingeladen.

Martina Wasserloos-Strunk betonte in ihrer fundierten Einführung, dass Europa Thema des kirchlichen Handelns sein muss. Die Leiterin der Philippus-Akademie gestand ein, dass das Friedensprojekt an Glanz verloren habe. Das läge vermutlich auch an der Tatsache, dass der Krieg vielen nicht mehr aus eigenem Erleben bekannt und andere Bilder in den Vordergrund gerückt seien. Dabei würden Europa-Nörgler die Schwierigkeiten in den Vordergrund stellen. „Dass Europa einfach zu wuppen sei, hat keiner behauptet. Wenn viele Meinungen aufeinandertreffen, muss man sich zusammenraufen, sonst gibt es Chaos“, sagte Martina Wasserloos-Strunk.