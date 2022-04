Stadtfinanzen in Mönchengladbach : Plus bei Gewerbesteuer, aber weniger als landesweit

Mönchengladbach Der Kämmerer rechnet mit mehr als 400 Millionen Euro Mehrkosten durch die Corona-Pandemie. Diese müssen aber erst ab 2025 abgebaut werden – und werden durch Mehreinnahmen gesenkt. Darüber konnte sich 2021 nicht jede Stadt in NRW freuen.

So kann Kämmerer Michael Heck für das Haushaltsjahr 2021 ein ordentliches Plus bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer verbuchen. Rund 193 Millionen Euro spült diese Abgabe in die Stadtkasse. Das sind nicht nur 53 Millionen Euro mehr als ursprünglich erwartet. Es ist im Vergleich zum Jahr 2020 sogar ein Plus von 19,3 Prozent, wie aus einer Tabelle des Landesamts für Statistik IT.NRW hervorgeht. Allerdings liegt Mönchengladbach damit unter dem Landesdurchschnitt: Denn da beträgt das Plus im Vergleich zum Jahr 2020 mehr als 30 Prozent.