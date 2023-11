Ausverkaufte Konzerte in Mönchengladbach Plexiphones groovten im Messajero, was das Zeug hielt

Mit energischem Intro starteten die Musiker der Plexiphones im angesagten Liveclub Messajero die Präsentation ihrer neuen CD Bucket List. Aus den Kompositionen hatte die Band ihre Lieblingsstücke ausgesucht und in fleißiger Probenarbeit nahe an die Studioergebnisse gebracht. Von Beginn an herrschte im ausverkauften Lokal an der Sophienstraße drangvolle Enge, verknüpft mit erwartungsvoller Stimmung.