91 Tage vor Festival in Mönchengladbach Plexiphones stimmen mit Konzert auf großes Bobfest ein

Und nur 91 Tage später steigt das Festival des Rock-Radiosenders Bob im Sparkassenpark. Die Hannoveraner Band „Fury in the Slaughterhouse“ feierte 2017 ihr 30-jähriges Bestehen und brachte danach gleich zwei Alben heraus, „Now“ und „Hope“. Zu den beliebtesten Titeln der Gruppe zählen „Time to Wonder“, „Won’t forget these Days“, „Radio Orchid“ und „Every generation got its own Disease“.