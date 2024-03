Idee für mehr Gespräche im Alltag Neue Bänke sollen in Mönchengladbach gegen Einsamkeit helfen

Das Konzept sei vor einigen Jahren erstmals in England umgesetzt worden, um der Einsamkeit – insbesondere von Seniorinnen und Senioren – entgegenzuwirken. Es richte sich aber ebenso an jüngere Menschen. Andere Kommunen in der Region haben das Prinzip bereits umgesetzt: So gibt es beispielsweise in Langenfeld seit 2023 die „Plauderbank Bruno“ im Freizeitpark Langfort. Dabei handelt es sich um eine Art Stuhlkreis bestehend aus vier gerundeten Bänken. Und im Düsseldorfer Stadtteil Gerresheim steht eine Ansammlung fest installierter Stühle, auf denen Menschen Platz nehmen und sich austauschen können.