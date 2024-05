Deutschlandweit kleinere Einheiten geplant Ikea zieht in die Innenstädte – Option für Mönchengladbach

Die Innenstädte verändern sich. Nicht nur in Mönchengladbach, sondern deutschlandweit. Weil sich Kunden in die Welt des Online-Handels verlagern, aber auch weil Nachfolger fehlen, geben viele traditionelle Geschäfte und auch Filialisten auf. Oft bleibt Leerstand, was auch in den Zentren von Gladbach und Rheydt nicht zu übersehen ist. Dennoch gibt es eine nach wie überraschende Vielfalt an Angeboten und auch kleineren, inhabergeführten Geschäften – für Teetrinker, für Skater, für Freundinnen gehobener Marken.